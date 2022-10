Apple prevede una diminuzione delle vendite dei suoi computer Mac

Secondo quanto si apprende, sembra che le entrate di Apple relative ai computer Mac siano destinate a diminuire sempre più, anno dopo anno, trimestre dopo trimestre.

Non di meno, nel primo periodo del 2023, secondo Luca Maestri, CFO di Apple, si prevedono ingenti diminuzioni delle spedizioni di MacBook Air, Pro, Mac Mini, Studio e iMac. Lo ha riportato durante l’ultima chiamata sugli utili avvenuta poche ore fa. Il dirigente ha anche fornito molte indicazioni sui guadagni ottenuti dal brand nei mesi appena trascorsi e ha detto che si aspetta una diminuzione delle vendite.

Apple: come mai le entrate di Mac diminuiranno?

Facciamo un passo indietro: lo scorso anno Apple ha presentato i nuovi MacBook Pro M1 Pro e M1 Max da 14 e 16 pollici. Sono stati dei game changer per molti professionisti. Oltre ad un chip più veloce, abbiamo ottenuto un nuovo design, un pannello miniLED con ProMotion e notch, più porte sulla scocca, un nuovo sistema di dissipazione del calore e non solo. Sono più pesanti ma sono macchine da guerra. Quest’anno invece, ha presentato un Mac Studio (fantastico per i professionisti) con M1 Max e M1 Ultra. È una versione upgradata del Mac Mini.

Se torniamo a giugno invece, vediamo i MacBook Air M2 e MacBook Pro 13″ M2, due modelli molto differenti ma anche tanto criticati. Il primo per il prezzo, il secondo per il design datato e le poche modifiche apportate al device. Tuttavia, il laptop fanless di nuova generazione, che ora introduce un design next-gen, quattro colorazioni esclusive e non solo, si può già trovare in sconto su Amazon all’incredibile cifra di 1359,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del device. Vi consigliamo di approfittarne, perché si tratta di un’offerta molto intrigante che non sappiamo quanto durerà. Siate veloci se siete interessati.

