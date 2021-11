Apple prevede di costruire il proprio modem 5G nel 2023

Apple prevede di costruire il suo modem 5G personalizzato grazie a TSMC nel 2023. Questo è quanto emerge da un recente leak online.

Apple: il modem 5G proprietario spaventa Qualcomm

Apparentemente il colosso di Cupertino sta cercando di approfondire la sua relazione con il suo fornitore di chip TSMC. La società potrebbe avere in programma di far costruire il suo modem 5G personalizzato dal più grande produttore di chip a contratto del mondo nel 2023.

Secondo un rapporto di NikkeiAsia, fonti vicine alla questione hanno rivelato che il gigante di Cupertino ha in mente di realizzare il suo primo modem interno attraverso il processo a 4 nm di TSMC. Inoltre, il marchio sta sviluppando anche i propri componenti a radiofrequenza e onde millimetriche da affiancare al modem. Allo stesso modo, le fonti hanno aggiunto che Apple sta persino lavorando sul proprio chip di gestione dell'alimentazione, che sarà indispensabile per il modulo di connessione alle reti di quinta generazione.

Per chi non lo sapesse, tutti gli iPhone abilitati al 5G attualmente disponibili sul mercato sono forniti da Qualcomm. In altre parole, questa mossa di Apple porrebbe fine al monopolio che il chipmaker americano deteneva nella fornitura di modem 5G. Secondo il nostro precedente rapporto, la societ americana dovrebbe spedire solo il 20% dei modem per iPhone nel 2023, dal momento che l'azienda lancerà il suo chipset proprietario nel corso dello stesso anno.

Ciò consentirebbe al produttore di iPhone non solo di risparmiare sui costi che paga a Qualcomm, ma anche di avere un controllo maggiore sulla sua capacità di integrazione hardware-software per aumentarne l'efficienza energetica.