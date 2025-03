Apple presenta i nuovi iPad Air con M3 e Magic Keyboard rinnovata

Attraverso un comunicato stampa, Apple ha annunciato il lancio di una nuova generazione di tablet iPad Air dotata di chipset M3, solo un anno dopo il debutto della precedente generazione. La presenza di questo chip abilita naturalmente il supporto Apple Intelligence, in arrivo in Italia nel mese di aprile, oltre a prestazioni superiori rispetto al modello precedente.

Sono di fatto le uniche novità di rilievo dei nuovi tablet che saranno disponibili con un prezzo di partenza di 719 euro per il modello da 11 pollici e di 969 euro per la versione da 13 pollici.

Nuovi iPad Air con M3: cosa c’è da sapere

Apple afferma che il nuovo iPad Air è due volte più veloce dell’Air dotato di M1 e della versione dotata di A14 Bionic, ma non fornisce confronti diretti con il modello del 2024.

Sarà disponibile in quattro colori, con modelli da 11 e 13 pollici come già predetto e accoglie una nuova Magic Keyboard rinnovata ad un prezzo di partenza da 329 euro per la variante da 11 pollici e di 349 euro nella versione da 13: il trackpad integrato è più ampio e la nuova fila di 14 tasti funzioni promette di far accedere più facilmente a controlli al volo, come luminosità e volume.

L’annuncio era stato anticipato da Tim Cook con un post pubblicato su X ed è accompagnato anche da una revisione del modello principale di iPad, con il doppio dello spazio di archiviazione e il chip A16.

Il nuovo iPad Air da 11 e 13 pollici è disponibile per la prenotazione a partire da oggi, 4 marzo, con lancio previsto per il 12 marzo.