Apple potrebbe spostare la produzione di iPhone 14 in India

Secondo quanto si apprende, sembra che i nuovi modelli di iPhone 14 di Apple saranno prodotti in India dopo due settimane da quando verranno annunciati al keynote di settembre. A dirlo è un recente report emerso sul web.

Oramai i rumors su questi smartphone si susseguono senza sosta; la line-up di punta della mela sarà compota da quattro modelli come sempre. In teoria si diceva che l’azienda aveva intenzione di sacrificare il Mini dispositivo in favore di un Max non Pro. Adesso però un rapporto di Evan Blass ci suggerisce il contrario: iPhone 14 Mini ci sarà e sarà molto simile al suo predecessore. Inoltre, secondo i leaks, l’evento di presentazione della mela dovrebbe tenersi il 7 settembre, di mercoledì.

Perché Apple produrrà iPhone 14 in India?

In un recente sviluppo emerso sul web, il portale di Bloomberg ha riferito che l’azienda di Cupertino potrebbe realizzare i melafonini di nuova generazione in India dopo soli due mesi dal debutto internazionale. Praticamente, sappiamo anche da fonti interne vicine alla società che la compagnia di Tim Cook ha intenzione di aumentare la produzione dei suoi device con la consociata Foxconn nel centro di assemblaggio a Chennai. Purtroppo il partner indiano non sarà in grado di assistere Apple sin da subito ma potrebbe entrare in quadra a pieno regime fra poco più di due mesi. Questo vol dire che i primi iPhone 14 Made in India saranno pronti per novembre.

In ultima analisi, Bloomberg riferisce che la mela vuole diversificare la produzione di telefoni dalla Cina per via dei vari blocchi nel paese e per qualche dissapore fra il governo locale degli USA con quello cinese. Inoltre, si dice che Foxconn voglia ridurre i tempi di produzione passando ad un tetto di sei mesi.

