Apple potrebbe rilasciare una Apple Pencil "economica"

Apple potrebbe presto rilasciare una Apple Pencil economica. Poi, dobbiamo capire cosa si intende per “low-cost”, ma tant’è. Sappiamo tutti che i prodotti della mela non sono di certo convenienti per rapporto qualità-prezzo ma il rumor che leggiamo oggi sembra andare in una direzione completamente opposta. L’azienda starebbe facendo un passo indietro per realizzare una matita digitale più economica di quella di prima generazione. Così facendo, lancerebbe una bella opzione per tutti coloro che hanno acquistato un iPad di nona o decima generazione. D’altronde, pensiamo alla cover tastiera Keaybord Folio che è più “conveniente” perfino della Magic Keyboard.

Apple Pencil: la versione “low-cost” costerà solo 49 dollari?

A riportare la notizia ci ha pensato un insider del web con un post su Weibo; si dice che la mela stia sviluppando una Apple Pencil low cost da 49 dollari, anche se qualcuno suggerisce che l’azienda ha abbandonato i piani in corsa.

Questo gadget potrebbe andare a sostituire la Pencil di prima generazione che dispone di una porta Lightning, diventando così la matita più utilizzata sugli iPad di nona e decima generazione. Ergo, ci aspettiamo una connessione Type-C e un supporto magnetico, magari sull’altro lato del tablet (ricordiamo che su uno dei due frame troviamo la selfieam in landscape mode).

La fonte in questione afferma che questo accessorio sia in lavorazione presso la compagnia; pare che abbia il nome in codice “Marker” che potrebbe arrivare a breve. Secondo noi andrà a sostituire quella di prima generazione e costerà circa 99 dollari, ma è solo una speculazione.

Con un prezzo abbordabile (se dovesse costare 49$) non avremo molte funzionalità premium come il rilevamento della pressione o la batteria integrata. In ultima analisi, la penna potrebbe essere compatibile perfino con gli iPhone (pensiamo ai vari Pro Max o Plus).

Se volete una buona penna per iPad low-cost, noi vi suggeriamo la Logitech Crayon per iPad (dal 2018 in poi) a soli 47,99€ su Amazon.

