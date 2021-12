Apple potrebbe realizzare un iMac con touchscreen?

Apple continua l'esplorazione di un iMac interamente in vetro, ora con elemento touchscreen. Questo è quanto emerso in rete in queste ore.

Cosa sappiamo dell'iMac con touch di Apple?

Quasi due anni fa, l'OEM statunitense ha richiesto un brevetto per un iMac completamente in vetro con tastiera e trackpad integrati. La società sembra continuare a lavorare su questa idea, con un nuovo patent che suggerisce nuovi elementi, tra cui un touchscreen parziale, e una soluzione all'ovvio difetto ergonomico.

I brevetti Apple sono sempre scritti in un linguaggio estremamente denso, ma quanto descritto è stato successivamente illustrato da Yanko Design di seguito:

Il design prevede un'unica lastra di vetro. Mentre il brevetto originale descriveva questo come vetro trasparente, Patently Apple nota che Apple ha ora chiarito che, come previsto, sezioni di questo possono essere verniciate o rivestite in altro modo.

Apple chiarisce che l'alloggiamento in vetro potrebbe essere realizzato con materiali trasparenti, rivestiti, verniciati o altrimenti trattati per produrre un componente non trasparente (ad es. opaco); in tali casi il materiale può ancora essere definito trasparente, anche sebbene il materiale possa essere parte di un componente opaco. I componenti traslucidi possono essere formati producendo una superficie strutturata o smerigliata su un materiale altrimenti trasparente (ad es. vetro trasparente). Possono essere utilizzati anche materiali traslucidi, come polimeri traslucidi, ceramiche traslucide, o simili.

Molte delle affermazioni aggiuntive non sono particolarmente interessanti, ma spiccano tre cose. Il punto 9 afferma che, nonostante il device possa essere costituito da un'unica lastra di vetro, potrebbe esserci un modo per regolare l'angolazione del display.

Il computer desktop della rivendicazione 8, in cui: la lastra di vetro è configurata per muoversi rispetto alla struttura di supporto; in una prima configurazione, la prima porzione ha un primo angolo di visualizzazione; e in una seconda configurazione, la prima porzione ha un secondo display angolo diverso dal primo angolo di visualizzazione.

Le rivendicazioni 15 e 16 riguardano l'evidente difetto ergonomico che abbiamo menzionato quando è stato concesso il brevetto: la tastiera e i trackpad in posizioni fisse. Apple ora dice che gli utenti potrebbe far scorrere la parte della tastiera per tirarla in avanti o posizionarla liberamente. Non vi è alcun riferimento specifico ai trackpad gemelli, ma questi sarebbero presumibilmente anch'essi rimovibili.

Ad ogni modo, è noto che Steve Jobs ha sempre odiato l'idea di un Mac touchscreen:

Le superfici tattili non vogliono essere verticali. Dà un'ottima dimostrazione, ma dopo un breve periodo di tempo inizi a stancarti e dopo un lungo periodo di tempo il tuo braccio vuole cadere. Non funziona, è ergonomico terribile.”

Come sempre, ovviamente, notiamo che Apple brevetta un numero enorme di cose e pochissime di esse arrivano sul mercato. Il design di un iMac completamente in vetro è qualcosa che vi piacerebbe?