Apple potrebbe lanciare un MacBook low-cost per sfidare i Chromebook di Google

Curiosissima notizia quella appena apparsa in rete in queste ore: sembra che Apple voglia realizzare dei MacBook super economici per sfidare i Chromebook aggredendo il mercato con soluzioni sì premium ma low-cost.

Dato l’enorme successo dei Chromebook, pare che la mela sia intenzionata ad entrare in questo segmento per togliere potere ai brand rivali e soprattutto a BigG con il suo ChromeOS. Un recente report suggerisce che il marchio di Tim Cook voglia costruire dei laptop leggeri e convenienti; ma sarà vero?

MacBook low-cost ma premium: il piano per sfidare Google

Ad oggi, osservando il listino di casa Apple, notiamo che il MacBook Air, sopratutto quello del 2020 con M1 al seguito, è il modello più economico della gamma. Lo street price del device infatti è di solo 899,00€, spese di spedizione incluse. Tuttavia pare che la compagnia abbia intenzione di costruire un’offerta ancora più economica. Secondo un leak del DigiTimes, fonti vicine all’azienda hanno affermato che Tim Cook sta pianificando di entrare nel settore dei PC portatili low-cost per studenti. Questi portatili dovrebbero arrivare con un prezzo accessibile (nei limiti di Apple, aggiungiamo noi) per competere al meglio con i Chromebook.

Giusto per chi non lo sapesse, i Chromebook hanno registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni, proprio perché rappresentano soluzioni interessanti per gli studenti. Funzionalità top, sistema operativo fluido (ChromeOS) e costo accessibile: pensate che ci sono modelli che costano meno di 220€, spese di spedizione incluse. Vi suggeriamo, ad esempio, il Samsung Galaxy Chromebook Go a soli 229,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Costa pochissimo ma offre molto. Il reso è gratuito e la consegna è immediata.

Ad ogni modo, è solo un rapporto che noi vi invitiamo a prendere con “un pizzico di sale”. Restate connessi con noi per non perdere neanche una notizia ed essere sempre aggiornati sulle novità del mondo tech.