Apple Pencil (prima generazione): sconto dell'8% su Amazon per poche ore

La Apple Pencil di prima generazione è uno strumento di scrittura e disegno digitale progettato per estendere le possibilità creative degli utenti e offrire un’esperienza intuitiva e naturale.Oggi è in sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 109,99€ al posto di 119,00€, spese di spedizione incluse.

Apple Pencil di prima generazione: l’accessorio che devi avere

Se hai un iPad non puoi non avere una Pencil, punto. Il modello di prima generazione è uno strumento sviluppato appositamente per i modelli entry level della gamma; è compatibile con iPad (2021) e con iPad (2022). Questa penna digitale consente agli utenti di scrivere, disegnare e annotare direttamente sullo schermo, offrendo un’esperienza simile a quella di carta e penna tradizionali, ma con i vantaggi dell’ambiente digitale.

Una delle sue caratteristiche distintive è la sua estrema precisione. Grazie alla sua tecnologia avanzata e alla sensibilità alla pressione, la penna risponde in modo accurato e fluido ai movimenti della mano. Questo renderà l’esperienza di scrittura e disegno naturale e appagante, permettendoti di esprimere la tua creatività senza limiti.

La Apple Pencil di prima generazione è un compagno ideale per gli artisti digitali e i creativi. Con la sensibilità alla pressione e l’ampia gamma di pennelli e strumenti disponibili nelle app di disegno, potrai creare opere d’arte dettagliate e mozzafiato. Dalla pittura all’illustrazione, dalla progettazione grafica alla creazione di storyboard, la Apple Pencil amplia le tue possibilità creative.

La Apple Pencil di prima generazione si collega senza problemi ai dispositivi Apple compatibili tramite Bluetooth. Una volta accoppiata, la penna è pronta all’uso, senza bisogno di configurazioni complesse. La batteria offre un’autonomia considerevole e può essere facilmente ricaricata tramite il connettore Lightning. In confezione sarà presente anche l’adattatore Lightning-USB Type-C per la ricarica rapida con iPad (2022). Su Amazon questo gadget costa solo 109,99€ al posto di 119,00€: non lasciartelo sfuggire.

