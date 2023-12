Apple Pencil (prima generazione): prezzo WOW per poche ore su Amazon

Se hai un iPad e vuoi ampliare la tua esperienza d’uso o semplicemente, sei un appassionat* di creatività digitale, oggi vogliamo consigliarti la meravigliosa Apple Pencil di prima generazione, un accessorio che non dovresti sottovalutare. Ovviamente tale gadget te lo consigliamo se possiedi un vecchio tablet della mela o un iPad (2021) o (2022). Grazie agli sconti folli di Amazon si porterà a casa a soli 94,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non resistere a questa fantastica offerta e prendila adesso prima che terminino le scorte dedicate o prima che finisca la promo. Con il noto portale di e-commerce avrai diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; scopriamoli insieme.

Apple Pencil di prima generazione: ecco perché devi averla

In primo luogo c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. In meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine sarà a casa tua (o presso un luogo da te indicato) senza il minimo problema. Avrai diritto al reso gratis entro il 31 gennaio 2024 in caso di ripensamento o di gravi problematiche e si può anche dilazionare l’importo in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito. Dulcis in fundo, avrai un anno di garanzia con il costruttore e due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistente tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

La Apple Pencil di prima generazione offre una precisione straordinaria che trasforma il tuo iPad in uno strumento di creazione potente. Con una sensibilità alla pressione e inclinazione, è in grado di rilevare ogni sottile sfumatura del tuo tratto, così avrai un’esperienza di disegno e scrittura incredibilmente naturale. Di fatto, la penna ti offre una sensazione di scrittura e disegno così realistica che sembrerà di utilizzare uno strumento tradizionale ed è progettata per funzionare in sinergia con moltissime app creative. Da Procreate per l’illustrazione digitale a Notability per prendere appunti in modo organizzato; cambierà completamente il modo in cui utilizzerai il device.

Con una durata della batteria che sorprende, la Apple Pencil ti accompagnerà per ore senza interruzioni; ti basterà una breve carica per avere tanta energia così da affrontare ore ed ore di utilizzo intenso. Comprala adesso a soli 94,90€, IVA inclusa, su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.