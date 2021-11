Apple Pencil: la penna per iPad è in offerta al Black Friday (-24%)

Per il Black Friday sono in offerta diversi dispositivi e accessori Apple, abbiamo riacchiusto le offerte più importanti in un articolo dedicato.

Ma le promozioni targate Apple non finiscono qui, disponibile in offerta su Amazon c'è anche l'ottima Apple Pencil. La penna smart per iPad è protaginista di un'interessante promozione, va in offerta sia la prima che la seconda generazione.

Apple Pencil (Prima Generazione)

Apple Pencil (Seconda Generazione)