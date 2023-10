Apple Pencil di terza generazione è QUI: tutte le caratteristiche complete

Con un annuncio a sorpresa emerso sul portale di Apple Newsroom, l’OEM di Cupertino ha tolto i veli alla nuova Apple Pencil di terza generazione anche se, in realtà, va benissimo per qualsiasi tablet della compagnia. Di fatto, il modello next-gen è ora la soluzione più conveniente dell’intera linea: ha una latenza impercettibile, è sensibile all’inclinazione ed è perfetta per disegnare, prendere appunti e non solo. Curiosamente, com’è ovvio che sia, si ricarica con la USB Type-C. Sarà disponibile da inizio novembre al prezzo consigliato di 95€, IVA inclusa.

Apple Pencil (2023): le caratteristiche

Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple, in una nota pubblicata sul sito dell’azienda, scrive in merito al nuovo gadget:

“Apple Pencil ha rivoluzionato il modo di prendere appunti, disegnare e realizzare illustrazioni, aprendo la strada a infinite possibilità di creare e lavorare. In combinazione con la versatilità di iPad, la nuova Apple Pencil rappresenta un’ulteriore ottima opzione per sperimentare in digitale la magia di scrivere a mano, aggiungere annotazioni, modificare documenti e altro.”

Questa nuova Apple Pencil dispone delle tanto amate funzioni che abbiamo conosciuto con i modelli precedenti ma ha un prezzo bassissimo: solo 95,00€ ed è perfetta con tutti i tablet che dispongono della porta USB Type-C. Più tardi vedremo anche la lista con la compatibilità completa.

Questa matita digitale è super precisa, ha una latenza impercettibile e la sensibilità all’inclinazione (cose già viste con le altre due iterazioni); è perfetta anche con le app come Freeform, Note e non solo. Supporta la funzione “hover” di iPad Pro (2022). Come si ricarica? Semplice: basta scorrere il tappo per vedere la porta USB Type-C e il gioco sarà fatto. Non di meno, si può attaccare magneticamente al tablet. Non solo è ottima per chi ha un Pro, un Air o un mini, ma va benissimo anche con iPad (2022). Grazie ad iPadOS 17 poi, si può sfruttare la penna per annotare promemoria, per disegnare su Freeform, per collaborare nei PDF e molto altro ancora.

Modelli compatibili

Come detto, verrà venduta da inizio novembre al prezzo di 95,00€, IVA inclusa e si potrà utilizzare con i suddetti device:

iPad (10ª generazione);

iPad Air (4ª e 5ª generazione);

iPad Pro 11″ (1ª, 2ª, 3ª e 4ª generazione);

iPad Pro 12,9″ (3ª, 4ª, 5ª e 6ª generazione);

iPad mini (6ª generazione).

Voi la comprerete? Fateci sapere le vostre impressioni.