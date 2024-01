Apple Pencil di seconda generazione: sconto del 3% su Amazon, prendila SUBITO

Se hai un iPad top di gamma di casa Apple e sei un creativo o un appassionato di arte digitale, se ami prendere appunti o semplicemente vuoi fare post produzione grafica con il tuo tablet, la Apple Pencil di seconda generazione è ciò di cui avrai certamente bisogno. Questo strumento innovativo è attualmente disponibile su Amazon a soli 144,00€, e potrai anche beneficiare di uno sconto del 3% sul prezzo di listino. Non scordare che avrai le spese di spedizione incluse e la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio; ciò implica che potrai portarti a casa questo accessorio in meno di 24 o 48 ore senza dover spendere un singolo centesimo in più. Avrai anche accesso al reso gratis fino ad un mese dall’acquisto e potrai dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o in cinque o dieci soluzioni con il sistema interno al sito, a tasso zero, per gli account abilitati.

Apple Pencil di seconda generazione: ecco perché comprarla

La Apple Pencil di seconda generazione è dotata di una tecnologia avanzata che offre una precisione senza pari. Grazie al sensore di pressione e all’inclinazione, potrai ottenere linee sottili o spesse con un semplice cambio di angolazione e intensità. Potrai esprimere la tua creatività in modo naturale e senza limiti.

La latenza ridotta è uno dei tratti distintivi di questo gadget; la reattività istantanea e la sensazione di disegnare su carta rendono l’esperienza di utilizzo incredibilmente realistica. È progettata per funzionare in modo ottimale con i modelli di iPad più recenti, tra cui iPad Pro Pro, iPad Air e perfino iPad mini (2021) di sesta generazione.

Una delle caratteristiche più convenienti della Apple Pencil di seconda generazione è la ricarica magnetica. Basta attaccarla magneticamente al lato del tablet per fornirle energia rapidamente e in modo intuitivo. Inoltre, si collega automaticamente al tuo dispositivo, così non dovrai perdere tempo in configurazioni complicate. È costruita con materiali robusti ed è pensata per resistere all’uso quotidiano; va benissimo sia se tu sei uno studente, un professionista o un appassionato d’arte. A soli 144,00€ su Amazon non puoi lasciartela sfuggire.

