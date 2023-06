Apple Pencil di seconda generazione: l'accessorio per il tuo iPad che non può mancare (-27%)

Se sei un creativo, uno studente o semplicemente qualcuno che ama prendere appunti digitali, Apple Pencil di seconda generazione potrebbe essere l’accessorio perfetto per te. Su Amazon, puoi acquistare questa potente stylus a un prezzo speciale di soli 109,00€, spese di spedizione incluse. Il risparmio rispetto al valore di listino è del 27% visto che in realtà costerebbe ben 149,00€. Insomma, se vuoi comprare questo gadget, non te ne pentirai. Cambierà completamente l’esperienza d’uso che hai con il tuo tablet. Cosa aspetti?

Apple Pencil: cosa può fare?

Apple Pencil di seconda generazione offre un’esperienza di scrittura e disegno incredibilmente precisa. Con una latenza ultra bassa e un sensore di pressione, risponde in modo immediato ai tuoi movimenti e alla pressione che applichi sullo schermo. Potrai creare dettagli fini, sfumature e tratti precisi con facilità, proprio come se stessi usando una penna o un pennello tradizionale.

Potrai anche sfruttare al massimo il potenziale del tuo tablet. Basta inclinare la punta della matita digitale per ottenere effetti di ombreggiatura e sfumatura realistici, rendendo i tuoi disegni ancora più espressivi. Inoltre, puoi toccare due volte sulla parte laterale dello stylus per passare rapidamente alla gomma o a strumenti specifici, consentendoti di lavorare in modo più efficiente.

È è compatibile con una vasta gamma di iPad, tra cui l’iPad Air (quarta e quinta generazione), l’iPad Pro da 11 e da 12,9 pollici, ma anche con iPad mini di sesta generazione. Si collega tramite la connessione magnetica e si è subito pronti all’azione. Non è necessario alcun accoppiamento o configurazione complicata.

Non dovrai preoccuparti di rimanere senza carica mentre lavori o studi. Si ricarica magneticamente al tuo iPad e sappi che con una carica completa potrai fare fino a 12 ore di utilizzo.

Conviene acquistare questo oggetto da Amazon per tanti motivi: facilità di acquisto online, spedizione veloce e reso gratuito entro un mese dall’acquisto Puoi ottenere questa potente stylus a un prezzo speciale di soli 109,00€, inclusa la spedizione. Il risparmio è altissimo, pari al 27% sul valore di listino e la consegna è celere e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.