Apple Pencil di seconda generazione: indispensabile per il tuo iPad

Se sei uno studente o un professionista che lavora nel settore creativo, Apple Pencil di seconda generazione è l’accessorio che non può mancare nella tua dotazione tech. Su Amazon puoi acquistarla a un prezzo speciale di soli 125,89€ spese di spedizione incluse, risparmiando rispetto al prezzo originale di 149,00€.

Apple Pencil di seconda generazione: indispensabile è dir poco

La Apple Pencil di seconda generazione è stata progettata per offrirti un’esperienza di disegno e scrittura naturale e fluida. Grazie alla sua punta di precisione, puoi tracciare linee sottili e dettagliate con facilità. La sensibilità alla pressione ti consente di variare l’intensità del tratto; questo è l’accessorio ideale per sfruttare al massimo le potenzialità del tuo tablet.

Basta accoppiarla magneticamente al lato del tuo iPad Pro o iPad Air, e potrai subito disegnare o prendere appunti. Si ricarica automaticamente quando è collegata magneticamente al tuo dispositivo, eliminando la necessità di cavi o caricabatterie aggiuntivi. Inoltre riconosce l’angolazione e la pressione, permettendoti di creare sfumature e ombre realistiche con semplici gesti.

Segnaliamo la possibilità di toccare due volte il lato della Apple Pencil per passare tra le diverse modalità, come la cancellatura o il cambio di strumento. Inoltre, grazie alla latenza ultra bassa, le tue linee e i tuoi tratti si sentiranno immediati e reattivi, come se stessi disegnando con una penna tradizionale. È compatibile con una vasta gamma di app creative disponibili sull’App Store. Che tu stia utilizzando app di disegno, app di editing fotografico o app di annotazione, questa penna ti offre un controllo senza pari e la possibilità di esprimere la tua creatività in modo libero e intuitivo.

La Apple Pencil di seconda generazione è un accessorio indispensabile per chiunque desideri liberare la propria creatività su iPad. Con il prezzo speciale di soli 125,89€ su Amazon, spese di spedizione incluse, risparmiando rispetto al prezzo originale di 149,00€, questo gadget è un super buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.