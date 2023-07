Apple Pencil di seconda generazione: con il Prime Day la paghi POCHISSIMO (104€)

Se avete un iPad Air, un iPad mini, un Pro di nuova generazione e volete completare l’esperienza d’utilizzo con una penna capacitiva, magari per disegnare, prendere appunti, fare schizzi al volo, creare magnifici fotoritocchi con Photoshop o per postprodurre immagini con Lightroom, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze; si chiama Apple Pencil di seconda generazione e oggi costa solo 104,00€ grazie agli sconti folli del Prime Day di Amazon. Le spese di spedizione saranno gratuite e comprese nel prezzo e avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete fare il reso entro un mese in caso di gravi problematiche e, non di meno, avrete accesso ad altri vantaggi esclusivi come la garanzia di un anno con Apple o di due anni con Amazon.

Apple Pencil di seconda generazione: le caratteristiche complete

Apple Pencil di seconda generazione ha portato l’esperienza di scrittura e disegno su iPad a un nuovo livello. Con un design raffinato, funzionalità avanzate e una maggiore precisione, questo gadget è diventato uno strumento indispensabile per artisti, designer e creativi. Presenta un design elegante e minimalista che si integra perfettamente con gli iPad Air, Pro, Mini. Con una forma cilindrica liscia e senza interruzioni, offre una presa confortevole e naturale durante l’uso. La parte superiore piatta del pennino magnetico consente di attaccarlo magneticamente al tablet per la ricarica e il trasporto, evitando così la necessità di cavi o connettori esterni.

Grazie alla tecnologia avanzata di rilevamento della pressione e dell’inclinazione, il pennino risponde con precisione alle variazioni di pressione e all’angolazione del tratto. Utilissima poi la funzionalità di cancellazione intuitiva. Basta fare un doppio tap sulla parte piatta della Pencil per passare automaticamente dalla modalità di scrittura o disegno a quella di cancellazione. L’autonomia è stata migliorata rispetto alla generazione precedente: dura fino a 12 ore con una singola carica e si ricarica magneticamente con una tecnologia di ultima generazione.

Con un costo di soli 104,00€ questo è il miglior accessorio per il vostro iPad; non lasciatevelo sfuggire. Lo trovate su Amazon in super sconto in occasione del Prime Day.

