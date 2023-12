Apple Pencil di seconda generazione a soli 99€ su Amazon: falla tua, ADESSO

Se sei un designer, un illustratore, uno studente, o semplicemente un possessore di un iPad di punta, potresti essere interessato all’acquisto di una Apple Pencil di seconda generazione. Questo accessorio non è solo una semplice penna capacitiva, ma è uno strumento che espande le potenzialità del tablet di casa Apple con funzionalità all’avanguardia. Noi te lo diciamo: se ci devi lavorare, è semplicemente perfetta.

Grazie alle offerte di Amazon poi, la pagherai pochissimo oggi: solo 99,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. In poche parole, non dovrai spendere un singolo centesimo in più per portartela a casa e, volendo, potrai anche optare per la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio (o un luogo da te designato). In alternativa, sappi che potrai ritirare il tuo prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Allo stesso modo, avrai diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrai godere di un anno di garanzia con il costruttore e di due anni con il rivenditore.

Apple Pencil di seconda generazione: ecco perché devi comprarla oggi

In prima istanza, la Apple Pencil di seconda generazione è pensata per offrirti un’esperienza incredibilmente precisa. Con la tecnologia avanzata di rilevamento di pressione e inclinazione, ti sentirai come se stessi utilizzando una penna tradizionale. Ecco perché questo gadget è adatto per qualsiasi tipo di attività creativa, dallo schizzo di dettagliati ritratti all’annotazione di documenti importanti.

Non dimenticare che è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui iPad Pro 12,9 pollici, iPad Pro 11 pollici e iPad Air (4a e 5a generazione), ma non solo. Si può anche usare con il delizioso iPad mini (2021) con chip A15 Bionic.

Una delle caratteristiche più interessanti della seconda generazione di Apple Pencil è la ricarica magnetica. Collegandola magneticamente al lato del tuo iPad, essa si ricaricherà in maniera del tutto automatica e non dovrai collegarla ad alcun cavo o connettore esterno. A soli 99,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è da prendere al volo.

