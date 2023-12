Apple Pencil di seconda generazione: a soli 99€ è BEST BUY

Se hai un iPad di punta e desideri utilizzarlo per disegnare, per fare lavori di grafica con alta precisione, magari sfruttando la suite di Adobe e la versatilità del pannello laminato (pensiamo ad un Air o ad un Pro, ad esempio), potresti essere interessato/a ad una penna capacitiva che amplia le potenzialità del device stesso. Nello specifico, la Apple Pencil di seconda generazione è un accessorio che non può mancare nella tua dotazione tech quotidiana. Tra l’altro, sfruttando l’offerta speciale presente su Amazon, potrà essere tua a soli 99,00€, IVA inclusa e senza pagare le spese di spedizione. C’è anche la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Aple Pencil di seconda generazione: ecco perché comprarla

La nuova Apple Pencil di seconda generazione offre una precisione senza pari nella scrittura e nel disegno digitale. Grazie alla sua tecnologia avanzata, la sensibilità alla pressione e l’inclinazione rispondono in modo naturale e fluido, ti assicurerà un’esperienza di scrittura e disegno estremamente realistica. Va benissimo per gli studente che prendono appunti o anche per gli artisti in erba.

Progettata specificamente per gli iPad di fascia alta, la penna si integra perfettamente con il tuo device, offrendoti un livello di controllo e accesso alle funzionalità avanzate. Ad esempio troviamo la cancellazione istantanea che si attiva toccando il lato della Pencil o la possibilità di selezionare strumenti con un doppio tocco. Tra le altre cose, si ricarica in modo pratico e veloce attaccandosi magneticamente al lato del tuo tablet. Una carica completa offre ore di utilizzo, così il tuo strumento creativo sarà sempre pronto al momento del bisogno.

Ci sono tantissime app che sfruttano il potenziale di questo gadget, a partire dalla suite Adobe. Ad ogni modo, la Apple Pencil non è solo potente ma anche esteticamente piacevole. Grazie ad Amazon la pagherai solo 99,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

