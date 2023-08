Apple Pencil di prima generazione su Amazon a soli 99€, spese di spedizione incluse

Uno degli accessori “Musth Have” da acquistare se avete un iPad è sicuramente la Apple Pencil. Questa stilo capacitiva trasforma completamente l’esperienza d’utilizzo del tablet stesso e ne amplia le potenzialità; la trovate su Amazon a soli 99,00€. Ovviamente è il modello di prima generazione, compatibile con iPad (2021) e iPad (2022).

Apple Pencil di prima generazione su Amazon: best buy assoluto

Apple Pencil di prima generazione è un accessorio indispensabile da acquistare se si possiede un iPad; vanta tantissime features smart e permette di fare qualsiasi cosa. Con punta sottile e sensibile alla pressione, la penna è in grado di rilevare la forza dell’input, consentendo agli utenti di variare lo spessore del tratto semplicemente modificando la pressione esercitata. Non di meno, è in grado di rilevare l’input solo dalla punta, ignorando il tocco del palmo sulla superficie del dispositivo. Riducendo al minimo il ritardo tra il momento in cui il pennino tocca lo schermo (e quindi, di conseguenza, la latenza), questa strumento fornisce un’esperienza di scrittura e disegno incredibilmente fluida e naturale.

Ma cosa può fare un gadget simile?

Consente sicuramente agli artisti di sfruttare le infinite possibilità dell’arte digitale con strumenti familiari ma è utile anche per prendere appunti, annotazioni e per fare schizzi al volo. Non è un caso che sia uno dei prodotti preferiti dagli studenti. Infine, anche nel campo dell’editing fotografico, la Pencil ha dimostrato di essere utile per ritoccare i dettagli delle immagini con precisione. Su Amazon, il modello compatibile con iPad (2021) e iPad (2022) costa solo 99,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevela sfuggire, è incredibile e permette di fare qualsiasi cosa. La consegna è celere e immediata e si può dilazionare il prezzo in comode rate con il sistema interno al sito; c’ il reso gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.