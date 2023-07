Apple Pencil di prima generazione: sconto INCREDIBILE per il Prime Day

Se avete un iPad di decima generazione e desiderate completare l’esperienza d’utilizzo allegandoci una penna capacitiva con cui disegnare, prendere appunti, fare schizzi al volo, postprodurre le vostre immagini su Adobe Photoshop o Lightroom, abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. È la Apple Pencil di prima generazione che costa solo 89,00€ al posto di 94,00€ su Amazon in occasione dei Prime Day. È un’offerta incredibile che vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire; fate presto perché le scorte potrebbero essere limitate o peggio, la promozione potrebbe finire da un momento all’altro.

Apple Pencil di prima generazione: il tuo iPad ringrazierà

Apple Pencil di prima generazione presenta un’estetica raffinata e minimalista, che si integra perfettamente con iPad di nona e decima generazione. Il suo corpo sottile e leggero offre una presa confortevole, e ciò vi consentirà di utilizzarla anche per lunghi periodi senza affaticamento. Con una punta sostituibile e una parte superiore magnetica per il fissaggio al dispositivo, questo è un gadget funzionale e pratico.

Offre un’esperienza di scrittura e disegno incredibilmente precisa. La punta sensibile alla pressione rileva la variazione della forza applicata, consentendo di ottenere tratti sottili o spessi a seconda della pressione esercitata. Questa sensibilità alla pressione consente di creare opere d’arte dettagliate e scrivere in modo naturale e fluido. Vi è poi la tecnologia di rilevamento dell’inclinazione. Questa funzionalità riconosce l’angolazione con cui si tiene la penna, consentendo di applicare ombreggiature realistiche e creare effetti di tratto più ampi o sottili a seconda dell’angolazione. La latenza è praticamente inesistente. Ciò significa che la risposta tra l’input del pennino e la visualizzazione sullo schermo sarà istantanea. Inoltre potrete usare la penna utilizzarlo come strumento di navigazione, evidenziando testo, selezionando oggetti o scorrendo pagine. Si ricarica sfruttando la tecnologia Lightning o mediante un adattatore Lightning-USB Type-C con l’iPad. Con un prezzo di soli 89,00€ non potete lasciarvela sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.