Apple Pencil di prima generazione a soli 99€: comprala adesso

Apple Pencil ha trasformato il modo in cui interagiamo con i dispositivi Apple (i tablet, in particolare modo); questo accessorio, disponibile per una moltitudine di device, è in grado di cambiare l’esperienza d’uso che si può fare con un iPad. Diventa lo strumento indispensabile per i grafici, i creativi, i content creator, gli studenti che devono prendere appunti a scuola o all’università, ma non solo. Oggi poi, la versione di prima generazione, compatibile con iPad (2021), iPad (2022), costa solo 99,00€; si trova su Amazon con lo sconto del 17% sul valore di listino: non lasciatevela sfuggire. È un’occasione veramente unica che non potete perdere.

Apple Pencil: perfetta per artisti, designer e studenti

Apple Pencil di prima generazione è stata progettata per offrire una precisione ineguagliabile nei tratti e nei dettagli. Grazie alla sua sensibilità alla pressione e alla tecnologia di rilevamento dell’angolazione, è possibile ottenere linee sottili e spesse, ombreggiature e sfumature con una facilità sorprendente. È come disegnare con una vera matita o pennello, ma con il potere della tecnologia proprietaria di Apple.

Se siete artisti, grafici, designer, questo sarà uno strumento essenziale per la vostra creatività. Le applicazioni su iPad diventano incredibilmente intuitive e potenti quando abbinati a questa penna. Inoltre, è ottima anche per gli studenti che potranno prendere appunti, evidenziare testi e disegnare diagrammi con una facilità estrema. Si abbina in modo magnetico all’iPad ed è pronta all’uso in pochi istanti. Inoltre, la sua batteria offre un’ottima autonomia, permettendovi di lavorare o disegnare per ore prima di doverla ricaricare (con un classico cavo Lightning per iPhone).

Costa solo 99,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse: se avete un iPad (2021) o (2022), non potete non acquistarla: è perfetta per tantissimi utilizzi. Non lasciatevela sfuggire, anche perché avrete le spese di spedizione comprese nel prezzo di vendita del prodotto. Fate presto se siete interessati/e.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.