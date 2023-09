Apple Pencil 2: scrivi come su carta, oggi a prezzo top

L’offerta del giorno è Apple Pencil 2. Grazie a questa penna speciale trasformi il tuo iPad in un foglio di carta digitale. Annota, sottolinea, prendi appunti e disegna come se fossi su quaderno. Oggi la trovi in promozione a un prezzo eccezionale. Acquistala subito a soli 109 euro, invece di 149 euro. Si tratta di un’occasione incredibili da prendere subito al volo. Tra l’altro hai anche due vantaggi molto interessanti.

Primo, con Unieuro hai la consegna gratuita a domicilio e il ritiro gratuito in negozio. Quindi già risparmi sui costi di trasporto che qui non ci sono. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in comode rate a tasso zero. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, in automatico hai la possibilità di dividere l’importo in tre tranche senza interessi da soli 36,33 euro al mese. Niente male vero?

Apple Pencil 2: tanta tecnologia, oggi a un prezzo low cost

Con Apple Pencil 2 hai tanta tecnologia in una piccola penna, leggera e pratica da usare. Si abbina in un attimo al tuo iPad automaticamente grazie all’aggancio magnetico che, in un secondo momento, serve anche per ricaricarla. Facendo doppio tap sulla superficie touch passi dalla modalità scrittura a quella gomma senza mai posarla. Precisa fino all’ultimo pixel, ha una delle latenze più basse della categoria.

Acquistala subito a soli 109 euro, invece di 149 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.