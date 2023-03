Apple Pencil 2 in sconto del 22% sul sito di Unieuro

Una delle latenze più basse del settore e una precisione all’ultimo pixel. La Apple Pencil di seconda generazione non la scopriamo di certo ora, ma oggi non possiamo non parlarne per via dell’offerta disponibile sul sito ufficiale di Unieuro, dove la Apple Pencil 2 è in promo a 115 euro anziché 149 euro, grazie allo sconto del 22%. La spedizione è gratuita, così come se scegli il ritiro in negozio in fase di check-out.

Apple Pencil di seconda generazione in sconto del 22% sul sito ufficiale di Unieuro

La Apple Pencil di seconda generazione è creata appositamente per essere usata con iPad mini, iPad Air e iPad Pro. La puoi agganciare a ciascuno dei tre diversi iPad per ricaricarla e abbinarla in automatico, per una semplicità d’uso disarmante. E siccome Apple non si smentisce mai, hai la possibilità di cambiare strumento senza interrompere il tuo lavoro con un semplice doppio tap sul display touch dell’iPad. Per chiunque ha un iPad a casa, la nuova Apple Pencil è lo strumento ideale per colorare, annotare PDF, prendere appunti, disegnare e tanto altro ancora. Può sembrare uno slogan, ma è la realtà dei fatti: quando hai in mano la Apple Pencil ti sembra di lavorare con una matita.

Ricorda inoltre che puoi pagare anche in tre rate da 38 euro senza interessi con Klarna o PayPal. Se poi scegli Klarna, hai anche la possibilità di posticipare il pagamento in un’unica soluzione 30 giorni dopo l’acquisto.

Se hai da poco acquistato un iPad e desideri portare l’esperienza d’uso a un livello successivo, regalati la Apple Pencil di seconda generazione approfittando dell’invitante offerta del sito unieuro.it che ti permette di risparmiare 34 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.