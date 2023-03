Apple Pay Later, ecco la grande novità: pagamenti a rate a tasso zero

Apple presenta Apple Pay Later, un servizio che sta per partire negli Stati Uniti e che darà la possibilità agli utenti di suddividere gli acquisti in quattro rate ripartite su sei settimane: la rateizzazione sarà a zero interessi e commissioni.

Su Apple Wallet troverà spazio una apposita sezione in cui i consumatori avranno facoltà di monitorare, gestire e rimborsare facilmente i loro prestiti ottenuti con Apple Pay Later: gli importi rateizzabili variano dai 50 a 1000 dollari e potranno essere utilizzati per acquisti online o in-app effettuati tramite iPhone e iPad presso commercianti aderenti al servizio.

Come funziona Apple Pay Later: la grande novità per i pagamenti a rate

A partire da oggi, Apple inizierà a invitare utenti selezionati per accedere ad una versione preliminare di Apple Pay Later: l’obiettivo è estendere il servizio a tutti gli utenti idonei nei prossimi mesi, anche se per il momento si parla soltanto degli Stati Uniti.

“Apple Pay Later è stato progettato pensando alla salute finanziaria dei nostri clienti, quindi non ha commissioni né interessi e può essere utilizzato e gestito all’interno di Wallet, rendendo più facile per i consumatori prendere decisioni informate e responsabili sui prestiti“, ha spiegato Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple per Apple Pay e Apple Wallet.

Gli utenti potranno richiedere un prestito all’interno di Wallet senza che abbia alcun impatto sul credito. A quel punto, verrà chiesto di inserire l’importo desiderato e di accettare i termini di Apple Pay Later. Durante il processo viene eseguito un soft credit pull per verificare la posizione finanziaria dell’utente.

Ricevuta l’approvazione, l’opzione per pagare a rate comparirà al momento del pagamento online e nelle applicazioni su iPhone e iPad. Il prestito può essere richiesto anche direttamente nel flusso di pagamento quando si effettua un acquisto presso gli esercenti abilitati.

In Wallet, si avrà poi la possibilità di visualizzare l’importo totale dovuto per uno o più prestiti eventuali esistenti. Da qui si potrà gestire facilmente il tutto, incluse eventuali programmazioni di pagamento. In ogni caso, prima dell’imminenza di una rata, si riceverà una notifica tramite Wallet ed email per ricordare del pagamento.

Agli utenti verrà richiesto di collegare una carta di debito da Wallet come metodo di rimborso: saranno rifiutate le carte di credito per evitare il rischio di indebitarsi eccessivamente con il sistema.

Gli acquisti tramite Apple Pay Later potranno essere autenticati attraverso Face ID, Touch ID o passcode. Il sistema sarà compatibile con iOS 16.4 e iPadOS 16.4.