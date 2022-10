Apple ora vende Studio Display ricondizionati sul suo sito

Osserviamo ora che Apple sta vendendo alcui modelli di Studio Display ricondizionati sul proprio sito. Sembra che si risparmia parecchio, quindi se siete interessati, iniziate a darci un’occhiata.

L’OEM di Cupertino ha iniziato a vendere proprio da pochissime ore, dei modelli di Studio Display ricondizionati sul proprio portale. Al momento si osservano solo negli USA ma presto arriveranno anche da noi. Si potranno risparmiare diverse centinaia di euro.

Apple Studio Display: quanto costa comprarlo ricondizionato?

Al momento leggiamo che ci sono diverse varianti disponibili all’acquisto. Troviamo sia il modello base con l’inclinazione regolabile che quello con il pannello in nano-texture. In America costa 1359$ la versione base al posto di 1599$. Da noi sta sui 1700€. La versione con nanotexture e supporto che si regola con l’inclinazione si trova a 1609$ in super sconto. A cosa serve il trattamento nano-texture? Semplice: riduce al minimo l’abbagliamento e la riflessione delle luci sul vetro. È lucido, ma non disturba.

Facciamo il punto: Studio Display è un monitor professionale con una risoluzione 5K, luminosità di picco di 600 nits, True Tone, supporto all’intera gamma colore e molto altro ancora. Ha tantissime porte e può essere compatibile con tanti Mac dell’azienda.

Ovviamente non pensate di avere tante forniture disponibili. I modelli saranno aggiunti allo store non appena saranno in stock. Magari arriveranno anche in Europa a prezzi super vantaggiosi.

Infine, completiamo il discorso ricordandovi che i gadget ricondizionati della mela sono prodotti pari al nuovo, ispezionati e certificati dagli esperti dell’azienda, con tanto di supporto hardware Apple. Sono idonei per l’attivazione della AppleCare+ e c’è la possibilità di reso gratuito entro 14 giorni dal momento dell’acquisto.

Se volete comprare una vera buona alternativa all’ottimo Studio Display della mela sappiate che c’è il fantastico Huawei MateView 4K da 28″ in sconto su Amazon a soli 599,90€.

