Apple ora consente la migrazione degli acquisti da un account a un altro

Dopo il rilascio del nuovo aggiornamento a iOS 18.3.1 per risolvere e migliorare la sicurezza degli iPhone, Apple ha pubblicato un documento che rivoluziona ciò che fino a ieri era impossibile fare. Sostanzialmente, adesso è possibile migrare gli acquisti di musica, app o altri contenuti da un account a un altro.

Puoi scegliere di migrare app, musica e altri contenuti acquistati da Apple su un account Apple secondario a un account Apple principale. L’account Apple secondario potrebbe essere un account utilizzato solo per gli acquisti. Dovrai conoscere l’indirizzo email principale o il numero di telefono e la password per entrambi gli account, e nessuno dei due account dovrebbe essere condiviso con nessun altro.

Quindi da oggi si può migrare gli acquisti tra account Apple. Una notizia incredibile, che farà felici tutti coloro che, per diverse ragioni, avendo dovuto cambiare account, si sono trovati senza contenuti e app acquistati con il precedente account. Nel documento ufficiale, l’azienda di Cupertino offre tutto il supporto necessario all’operazione:

Sul tuo iPhone o iPad, apri l’app Impostazioni. Tocca il tuo nome, quindi tocca Media e acquisti. Tocca Visualizza account. Potrebbe esserti chiesto di accedere. Scorri verso il basso, quindi tocca Migra acquisti. Rivedi le informazioni su entrambi gli account, quindi segui le attività per completare la migrazione degli acquisti all’account principale. Una volta completato, vedrai “Gli acquisti sono stati migrati“. Anche gli indirizzi e-mail associati a entrambi gli account riceveranno un’e-mail di conferma. Assicurati di controllare le impostazioni di Media e acquisti, di uscire dall’account Apple secondario e quindi accedere con l’account Apple principale.

Una novità che Apple ha reso disponibile solo per alcuni

Purtroppo però dobbiamo precisare che questa funzione è disponibile solo per alcuni utenti e non per tutti. Infatti, la migrazione degli acquisti da un account Apple a un altro al momento non è disponibile per gli utenti dell’Unione Europea, del Regno Unito e dell’India.

Al momento non ci sono notizie in merito alla possibilità e alla data che questa funzione venga implementata anche per gli utenti italiani. Si presume che sarà comunque resa disponibile col tempo anche nelle zone in cui ora non è attiva. Restiamo sintonizzati, con la speranza che a breve anche noi potremo migrare i nostri acquisti per ora dormienti sull’account Apple principale.