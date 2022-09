Apple omaggia la Regina Elisabetta con un tributo in Homepage

Purtroppo ieri pomeriggio la Regina Elisabetta si è spenta. Nelle ore precedenti la salute della donna era alquanto instabile e il Regno Unito si è prontamente attivato seguendo il protocollo. In attesa dell’avvento di Re Carlo III, adesso scoprire che Apple ha omaggiato la regina che ha visto il nostro mondo cambiare più e più volte. È sopravvissuta a tutto e ha condotto una vita serena al comando di uno degli Stati più belli del mondo.

Elisabetta II è morta serenamente nel suo castello di Balmoral; per omaggiare lo splendido operato della regina più longeva della storia, Apple ha voluto dedicarle l’Homepage del sito con una fotografia (bellissima) scattata da Dorothy Wilding nel 1952.

Apple onora la Regina: un bel gesto e uno splendido tributo

Per chi non lo sapesse, la Regina aveva 96 anni e il suo operato è durato più di 70 anni: un vero record, più di qualsiasi altro re del regno britannico. Suo figlio Carlo III (che non è certo giovanissimo) è il suo erede e adesso è il Re ufficiale dell’UK. In una recente dichiarazione, il figlio ha voluto ricordare la madre e l’importanza che ha avuto nella sua vita, in quella inglese e nel mondo. Ha scritto:

“La morte della regina sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei regni e nel Commonwealth e da innumerevoli persone in tutto il mondo”.

Ci uniamo al cordoglio dei parenti della Regina per esprimere anche noi un pensiero alla Regina.

In questo articolo non posteremo alcun link affiliato o altro; ci teniamo a mantere il massimo rispetto per la donna e per ciò che ha fatto, ma soprattutto per la sua dipartita.

Ancora un plauso ad Apple per aver onorato una brillante Elisabetta, una persona caparbia, intelligente, forte e che ha saputo governare con polso deciso una controversa nazione: un esempio unico al mondo.