Apple offre bonus in azioni ai suoi migliori dipendenti

Apple sta offrendo ai suoi migliori dipendenti importanti bonus in azioni mentre alcuni ingegneri lasciano l'azienda per spostarsi in Meta (aka Facebook).

Perché Apple sta offrendo bonus ai suoi dipendenti?

La competizione nella Silicon Valley non tramonta mai. Mentre Apple stessa ha recentemente assunto il responsabile delle pubbliche relazioni di Meta per Oculus prima del presunto lancio di un headset AR previsto per il prossimo anno, la società sta cercando di non perdere le sue risorse rilasciando significativi bonus azionari ad alcuni ingegneri.

Come riportato da Bloomberg, la compagnia di Tim Cook ha emesso “bonus azionari insoliti e significativi“. Nella storia, Mark Gurman afferma che questi bonus “hanno oscillato da circa $ 50.000 fino a $ 180.000 in alcuni casi“. Le azioni maturano per quattro anni, fornendo a molti un incentivo a rimanere fedeli produttore di iPhone:

(…) Molti degli ingegneri hanno ricevuto somme di circa $ 80.000, $ 100.000 o $ 120.000 in azioni, hanno detto le persone, che hanno chiesto di non essere identificate perché il programma non è pubblico. Il vantaggio è stato presentato dai manager come ricompensa per i risultati migliori.

Secondo le persone che hanno familiarità con la questione, questo tipo di compenso non è comune in Apple, poiché di solito i dipendenti ricevono uno stipendio base, quote azionarie e un bonus in denaro. Dissero che si trattava di un bonus “atipico e sorprendentemente temporizzato” dato a circa il 10%-20% degli ingegneri nelle divisioni applicabili.

Se ricordate attentamente l'anno della mela, potresti ricordare che il progetto Apple Car ha perso dirigenti e forza lavoro di alto livello. Non solo, ma la spinta della mela per riportare i suoi dipendenti nel campus ha generato molte polemiche con la pandemia che dimostra che non se ne andrà poi così presto.

A partire da ora, l'azienda non ha intenzione di riportare i suoi dipendenti in ufficio. Anzi, si è scoperto che chiuderà anche alcuni Apple Store negli Stati Uniti. Per quanto riguarda i suoi dipendenti, la società sembra concentrarsi sempre di più sui suoi talenti, poiché Apple ha alcuni progetti audaci da svelare nei prossimi anni, come un headset AR, un visore per la Mixed Reality e la famigerata Apple Car.