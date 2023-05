Apple: nuovi problemi per il visore per la realtà mista, debutto posticipato?

Sembra che ci siano nuovi problemi con il famigerato visore per la realtà mista di Apple. Questo particolare wearable dovrebbe venir annunciato durante la prossima conferenza dell’azienda dedicata agli sviluppatori, la WWDC 2023 che si terrà il prossimo 5 giugno, ma oggi scopriamo che potrebbero esserci stati ulteriori problemi con lo stato di produzione.

Apple: cosa succede al famigerato visore AR/VR?

Il famosissimo headset per la realtà virtuale/aumentata del colosso di Cupertino (nome provvisorio non ufficiale “Reality Pro”) è nell’aria da diverso tempo; si dice che dovrebbe venir annunciato durante la WWDC 2023 ma oggi apprendiamo, da recenti rapporti del Wall Street Journal, che sembrano esserci stati dei grossi problemi alla produzione che ne potrebbero impedire l’arrivo imminente sul mercato.

Fra le altre cose, pare che questo wearable sia in sviluppo da oramai sette anni, eppure le difficoltà sono ancora tante. Fonti provenienti dalla catena di approvvigionamento di Apple affermano che gli acquirenti potrebbero non mettere le mani sul device a breve, almeno fino all’autunno. Un approccio simile richiama quello di un altro gadget che ha subito, in passato, un destino simile. Se ricordate, Apple Watch è stato annunciato nell’autunno del 2014 ed è arrivato sul mercato solo nel mese di giugno 2015.

Non di meno, sono state menzionate diverse preoccupazioni e polemiche inerenti l’integrazione con i software. Cosa implicherà tutto ciò? Semplice: che rischiamo di vedere un headset incompleto, un po’ un prototipo che potrebbe non venir accolto positivamente dall’utenza. Si dice anche che avrà un prezzo di lancio altissimo, verosimilmente superiore ai 3000 dollari.

