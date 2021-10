Apple: NON SI TORNA INDIETRO da iOS 15.0.1, a quanto pare

Apple ha appena dichiarato di aver smesso di firmare iOS 15.0; così facendo ha bloccato i downgrade da iOS 15.0.1 e iOS 15.1.

Pochi giorni fa, abbiamo riferito che l'OEM di Cupertino avesse smesso di firmare iOS 14.8, bloccando così i downgrade da iOS 15 a qualsiasi versione di iOS 14. Ora l'azienda ha smesso di firmare anche la prima versione della nuova UI di Apple, e questo significa che gli utenti che hanno aggiornato i propri dispositivi a iOS 15.0.1 o iOS 15.1 Beta non potranno più effettuare il downgrade ad una versione precedente.

iOS 15 è stato ufficialmente rilasciato a tutti gli utenti il ​​20 settembre. L'aggiornamento include nuove funzionalità come la modalità Ritratto in FaceTime, le modalità Focus e le notifiche ridisegnate, Mappe migliorate, Live Text e altro. All'inizio di questo mese, la società di Tim Cook ha rilasciato iOS 15.0.1 per correggere un bug che impediva agli utenti di sbloccare i propri iPhone 13 utilizzando un Apple Watch.

Allo stesso tempo, la mela ha eseguito dei test con iOS 15.1 beta al fine di riabilitare SharePlay in FaceTime e il codec video ProRes per gli utenti possessori di iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Non è chiaro quando iOS 15.1 sarà reso ufficialmente disponibile al pubblico.

Il ripristino delle versioni precedenti del software del colosso di Cupertino viene spesso utilizzato da coloro che effettuano il jailbreak dei propri iDevice.

Ricordiamo che il ripristino di un iPhone o iPad ad una versione precedente di iOS a volte può essere utile anche per tutti coloro che riscontrano bug significativi dopo l'aggiornamento all'ultima versione del firmware. Non a caso, iOS 15 è definito “la sagra dei bug”. Se non ci credete, cliccate qui.

Se hai riscontrato problemi seri con iOS 15.0.1, sfortunatamente, dovrete attendere un aggiornamento futuro anziché eseguire il downgrade a iOS 15.0. Resistete, le criticità verranno presto risolte.