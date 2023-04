Apple: no, non arriverà uno Studio Display con ProMotion

In queste ore apprendiamo che il famigerato Apple Studio Display da 27 pollici con tecnologia ProMotion è stato cancellato dai piani dell’azienda. Sembra che il suo debutto non sia previsto.

Di fatto, l’OEM di Cupertino potrebbe aver scelto di non rilasciare più un presunto monitor da 27 pollici con retroilluminazione miniLED e ProMotion al seguito. A riportare questi dati ci ha pensato l’insider di settore Ross Young, noto analista e CEO di Display Supply Chain Consultants. L’uomo ha ribadito che si aspettava che questo gadget venisse rilasciato lo scorso anno ma a quanto pare, il lancio non è mai arrivato, anche perché siamo quasi a metà 2023 e non vi sono neanche rumors in merito.

Apple Studio Display con ProMotion e miniLED: debutto cancellato

In un tweet condiviso oggi con i suoi SuperFollowers su Twitter, scopriamo che Young non si aspetta più uno Studio Display Pro da parte di Apple. per il momento, questo schermo non sembra essere nei piani della compagnia, nonostante si vociferasse il contrario soltanto pochi mesi fa. Non c’è un motivo reale dietro questa decisione di Tim Cook e non ci è dato sapere se il progetto è stato rimandato o cancellato del tutto.

Questo monitor avrebbe dovuto supportare il ProMotion, ovvero la frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 hz e sarebbe dovuto essere grande circa 27 pollici. Avrebbe goduto della retroilluminazioni miniLED e si sarebbe collocato a metà strada fra lo Studio Display classico e il Pro Display XDR del 2019, con un prezzo di partenza superiore ai 2500 dollari. È possibile che lo vedremo in concomitanza del debutto del famigerato Mac Pro? Staremo a vedere.

Intanto, se volete acquistare lo Studio Display da 27″ 5K con inclinazione regolare e vetro standard, sappiate che lo trovate su Amazon a 1799,00€, spese di spedizione incluse. Il prodotto viene venduto e spedito dal portale di e-commerce americano.

