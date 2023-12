Apple: nel 2024 focus sul visore Vision Pro e sui device indossabili

Secondo quanto si apprende in queste ore, pare che Apple voglia porre l’accento sul visore Vision Pro e sui device indossabili nel corso del prossimo anno. iPhone, iPad e Mac avranno quindi un ruolo “marginale” rispetto a queste categorie di prodotti. A riportare queste informazioni ci ha pensato l’insider e giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, nell’ultima edizione della newsletter “Power On”. Certo, il melafonino continuerà ad essere al centro dell’attenzione ma per la prima volta passerà in secondo piano rispetto gli altri terminali in arrivo.

Apple: la strategia per il 2024

Quella di Apple è una chiara quanto semplice strategia: diversificare l’offerta oltre il semplice smartphone. Nello specifico, dopo il debutto dell’headset Vision Pro, i riflettori saranno puntati sull’Apple Watch di decima generazione che riceverà una progettazione significativa e si discosterà dall’attuale design che è coerente sin dal primo modello. Ci saranno funzionalità cruciali come il monitoraggio della pressione sanguigna e il rilevamento dell’apnea notturna. Allo stesso tempo, pare che l’azienda voglia dotare Apple Watch Ultra di uno schermo microLED più sottile e efficiente e anche più generoso visto che passerà a ben 2,12 pollici. Tuttavia arriverà nel 2026 per via di alcuni problemi di produzione.

Pare che siano in cantiere anche i nuovi AirPods di quarta generazione con un design rinnovato sotto tutti i fronti, con porta USB Type-C e supporto all’ANC (cancellazione attiva del rumore). Anche gli AirPods Max riceveranno aggiornamenti rilevanti e nuove colorazioni al lancio. Come detto però, il prodotto di punta del 2024 sarà il Vision Pro; al momento arriverà solo in America ma nel 2025 dovrebbe vedere una distribuzione globale.

