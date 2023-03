Apple Music Classical arriva su iPhone: scaricatela ADESSO

Apple Music Classical è appena stata lanciata in Europa; l’applicazione sta arrivando in tutti i mercati chiave e gli amanti della musica classica potranno finalmente avere un’app dedicata per il loro diletto.

Il lancio ufficiale è previsto per oggi, infatti già moltissimi utenti stanno vedendo il software scaricabile dall’App Store questa mattina. Ricordiamo che l’applicazione ha visto un primo periodo di preorder dallo store della mela poche settimane or sono, ma adesso è ampiamente disponibile per tutti. Ci sono 5 milioni di brani musicali all’interno, è totalmente gratuita se avete un account Apple Music e se avete installato almeno iOS 15.4 sul vostro melafonino o sul vostro iPad.

Apple Music Classical: le caratteristiche

Apple Music‌ Classical è basata essenzialmente sul servizio di Primephonic, una piattaforma di streaming di musica classica che esisteva diversi anni fa ma che è stata acquisita dal colosso di Cupertino nel 2021. Il nuovo software adesso, sfrutta le playlist e i contenuti già esistenti in Primephonic ma li amplia e li migliora come solo Apple sa fare. Ci sono anche le biografie dei compositori, le descrizioni delle opere più importanti e molto altro.

Si può scaricare solo per iPhone, al momento, ma presto potrebbe arrivare anche per Android, secondo quanto si apprende. Si può usare in diverse lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese brasiliano e anche in olandese. Il supporto alle altre lingue arriverà a breve.

