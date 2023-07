Apple MagSafe Duo: il gadget PERFETTO per i viaggi, oggi è in sconto (-13%)

Se sei spesso in viaggio e hai necessità di caricare più accessori in contemporanea, magari la notte, e non vuoi portarti mille cavi e mille adattatori, vogliamo consigliati un prodotto che amerai alla follia. È il caricatore MagSafe Duo di Apple e, tra le altre cose, costa solo 138,89€ al posto di 159,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché è un vero e proprio gadget indispensabile, ma non solo per chi è spesso in giro. È ottimo anche per la ricarica dei prodotti in casa, la notte, in ufficio, e così via. Analizziamolo bene.

Apple: le caratteristiche del caricatore MagSafe Duo

Il caricatore MagSafe Duo di Apple rappresenta il futuro della ricarica wireless; grazie alla tecnologia MagSafe integrata, questo gadget offre una potente connessione magnetica con i tuoi dispositivi Apple. Non dimenticate che è compatibile con tutti i dispositivi della compagnia. Potrai usarlo per ricaricare il tuo iPhone 12, 13, 14 e non solo. Inoltre, è in grado di ricaricare simultaneamente anche il tuo Apple Watch.

Parliamo ora del design: elegante e compatto, e si piega facilmente per una maggiore portabilità. Potrai inserirlo nella tua borsa o nel tuo zaino senza occupare troppo spazio e potrai portarlo ovunque tu vada. È ideale per i viaggi o per il lavoro. È stato progettato con i più elevati standard di qualità e sicurezza, e questo ti assicura un funzionamento senza problemi e una protezione ottimale per i tuoi dispositivi. Non dovrai temere alcun sovraccarico di energia, in poche parole.

Arriviamo quindi alle conclusioni: questo caricatore MagSafe Duo di Apple a 138,99€ è una bella occasione da non lasciarsi sfuggire; rispetto al prezzo di listino andrai a risparmiare il 13%. Le spese di spedizione saranno incluse nel costo dell’articolo e la consegna sarà celere e immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.