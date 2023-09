Apple Magic Trackpad (nero): impossibile lasciarselo sfuggire a questo prezzo

Oggi ti consigliamo un prodotto eccezionale per aumentare la produttività con il vostro Mac, c’è il meraviglioso Magic Trackpad di Apple. Questo dispositivo, conosciuto per la sua precisione e il suo design sofisticato, è ora disponibile in una versione nera, e su Amazon puoi ottenerlo a soli 139,99€ al posto di 155,00€, spese di spedizione incluse.

Apple Magic Trackpad: a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire

Il Magic Trackpad è un capolavoro di design che si abbina perfettamente a qualsiasi setup di computer. La sua superficie nera elegante è realizzata in vetro di qualità, offrendo un tocco di lusso a ogni tocco. Con la sua forma sottile e il corpo in alluminio, si inserisce armoniosamente in qualsiasi ambiente di lavoro o di intrattenimento.

La caratteristica distintiva del gadget è il suo controllo multi-touch intuitivo. Questa superficie reattiva ti permette di eseguire una varietà di gesti con le dita, come lo scorrimento delle pagine, il pinch-to-zoom, la navigazione tra le applicazioni e altro ancora. È come avere il potere del touchpad di un MacBook direttamente sulla tua scrivania. Il controllo è così naturale che ti dimenticherai di usare un mouse.

Si collega istantaneamente al tuo Mac via Bluetooth, garantendo un’esperienza di utilizzo senza intoppi. Non ci sono cavi da gestire, e la connessione è stabile e affidabile. Puoi iniziare a usarlo in pochi secondi, rendendo il tuo lavoro o il tuo tempo libero più efficiente. Supporta anche la gestione dei desktop virtuali su macOS, offrendoti un modo ancora più efficiente per organizzare le tue attività di lavoro. La sua batteria integrata offre una durata eccezionale.

Con un prezzo di soli 139,99€ al posto di 155,00€ non puoi lasciartelo sfuggire; c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrai dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio interno al portale (per gli account abilitati).

