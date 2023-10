Apple Magic Trackpad: l'accessorio PERFETTO per il tuo Mac

Oltre al meraviglioso Magic Mouse di Apple, noi vogliamo consigliarvi l’ottimo Magic Trackpad, un accessorio per il vostro Mac che è in grado di rivoluzionare l’esperienza d’uso generale che si avrebbe con il dispositivo. Capiamoci: sostituisce il mouse ma volendo, può essere un alleato per molti professionisti dell’immagine che lo adoperano come una “mini tavoletta grafica” con cui fare lavori di precisione, di grafica, e non solo. Su Amazon costa 110,99€ nella sua iterazione “white”, correte a comprarlo.

Magic Trackpad di Apple: perché comprarlo

Il Magic Trackpad dispone di una superficie in vetro ampio e liscio che si fonde perfettamente con l’estetica di qualsiasi Mac, aggiungendo un tocco di eleganza alla vostra scrivania. È sottile, leggero e sorprendentemente resistente, con una costruzione di alta qualità che promette durabilità nel tempo.

La caratteristica distintiva del Magic Trackpad è la sua capacità di rilevare il multi-touch. Con il supporto alle gesture come il pizzicotto, lo scorrimento, il tap con tre o quattro dita e molto altro, questo accessorio consente una navigazione fluida e intuitiva proprio come quella che si potrebbe avere con il trackpad di un laptop. Non solo: da qui sarà possibile ingrandire immagini, scorrere tra le pagine web e navigare tra le app con un semplice gesto delle dita. Si connette in modalità wireless tramite Bluetooth, eliminando la necessità di cavi: vi basterà accoppiarlo con il Mac e sarete pronto a utilizzarlo immediatamente.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo prodotto della mela è la sua batteria integrata. Con una singola carica, può durare fino a un mese, a seconda del vostro utilizzo, chiaramente. Quando è necessario ricaricarlo, occorre solo collegare un cavo Lightning per assicurare una ricarica rapida e senza interruzioni. Non di meno, è compatibile con vari dispositivi Apple, tra cui MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac e Mac Mini. Con un prezzo di 110,99€ su Amazon non potete proprio lasciarvelo sfuggire.

