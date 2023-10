Apple Magic Trackpad: l'accessorio PERFETTO per il tuo Mac

Oggi vogliamo parlarti di un accessorio per computer Apple che serve ad aumentare la produttività; il Magic Trackpad non può mancare sulla tua scrivania. Costa solo 110,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse: non lasciartelo sfuggire. Una volta che l’avrai provato non potrai farne più a meno.

Apple Magic Trackpad su Amazon: best buy assoluto

Andiamo con ordine: il Magic Trackpad è stato progettato con un occhio per il dettaglio e la funzionalità. Il design minimalista e sottile si abbina perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro o casa. La superficie in vetro del trackpad offre un’esperienza unica e impagabile. La forma di questa periferica è stata studiata al fine di fornire un’ampia area di lavoro, consentendo di muovere il cursore con precisione e di eseguire gesti multitouch con facilità.

Non di meno, ti permetterà di eseguire un’ampia varietà di gesti direttamente sulla superficie del trackpad per controllare il tuo dispositivo. Scorri con due dita per navigare tra le pagine web o i documenti, pizzica per ingrandire o ridurre, e trascina con tre o quattro dita per passare tra le app a schermo intero. Si collega senza fili ai tuoi device Apple tramite Bluetooth. Questo elimina il fastidio dei cavi e ti consente di posizionare il gadget in modo comodo ovunque tu vohlia. La connessione Bluetooth è stabile e affidabile. La batteria poi è strepitosa: con una singola carica può durare fino a un mese, anche con un uso intensivo.

Il Magic Trackpad puoi usarlo per navigare su Internet, modificare documenti, ritoccare foto o semplicemente per gestire il tuo desktop con gesti fluidi e naturali; è una valida alternativa al Magic Mouse e, in molti casi, non lo sostituisce ma lo affianca. Con un prezzo di soli 110,00€ non puoi lasciartelo sfuggire: fai presto se sei interessato/a, a questa cifra è un best buy.

