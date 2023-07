Apple Magic Trackpad: il gadget TOP per il tuo MAC scontato del 14% su Amazon

Il Magic Trackpad di Apple è un dispositivo rivoluzionario che ha ridefinito il modo in cui gli utenti interagiscono con i Mac; offre una vasta gamma di funzionalità intuitive e consente di godere di un’esperienza utente senza precedenti. Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione veramente meravigliosa: questo accessorio costa solo 115,99€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire.

Apple Magic Trackpad: perché acquistarlo?

Il Magic Trackpad presenta un design elegante e minimalista, coerente con lo stile distintivo di Apple. Costruito con materiali di alta qualità, offre una sensazione piacevole al tocco e una durata notevole. La superficie di vetro multitouch è liscia e reattiva, consentendo agli utenti di interagire in modo fluido con il loro Mac.

Una delle caratteristiche peculiari è la sua capacità di riconoscere una vasta gamma di movimenti multi-touch. Gli utenti potranno eseguire gesti come lo scorrimento con due dita, il pinch-to-zoom, il tocco con tre dita per visualizzare l’anteprima di un file e molto altro ancora. Così facendo si potrà navigare, organizzare e interagire con il Mac in modo del tutto naturale e intuitivo.

È altresì dotato della tecnologia Force Touch, che permette di eseguire azioni diverse in base alla pressione applicata sulla superficie. Questa funzione aggiunge un nuovo livello di interazione: attiva opzioni aggiuntive con un semplice tocco e il Taptic Engine offre un feedback tattile preciso, rilasciando la sensazione di clic reattiva senza la necessità di avere dei pulsanti fisici.

La sua ampia area di input fornisce spazio sufficiente per muoversi agevolmente e controllare con precisione il cursore. L’accesso rapido ai gesti multitouch permette di passare rapidamente tra le finestre, cambiare le dimensioni delle immagini e svolgere attività complesse con pochi semplici tocchi.

È progettato appositamente per i Mac e funziona perfettamente con tutti i modelli dotati di Bluetooth. Si integra in modo sinergico con il resto dell’ecosistema Apple, consentendo agli utenti di sfruttare appieno le funzionalità del trackpad anche su iPad. A soli 115,99€ questo gadget è un prodotto che non dovrà mancare sulla vostra scrivania.