Apple Magic Trackpad: il gadget MUST HAVE per il tuo Mac, oggi costa pochissimo

Se hai un Mac e stai cercando di acquistare degli accessori per la tua postazione “fissa”, oggi ti consigliamo il Magic Trackpad di Apple, un gadget sensazionale che potrebbe sorprenderti; è una valida alternativa al classico mouse e replica – in tutto e per tutto – il classico trackpad che troviamo nei laptop della compagnia. Non di meno, è compatibile anche con gli iPad del marchio e ha un prezzo vantaggioso: su Amazon lo porterai a casa con soli 135,00€, spese di spedizione incluse. Cosa aspetti? Non lasciartelo sfuggire.

Apple Magic Trackpad: non puoi lasciartelo sfuggire

Il Magic Trackpad è realizzato con materiali di alta qualità, è sottile, leggero e ben costruito. La sua superficie in vetro offre una piacevole sensazione al tocco e risponde con precisione ai gesti e agli input. È disponibile in argento, e si abbina perfettamente al tuo ambiente di lavoro o al tuo stile personale.

Questo trackpad offre un’esperienza di navigazione intuitiva; potrai utilizzare le gestures multi-touch per scorrere, pizzicare, zoomare e fare molto altro ancora. Inoltre, sarà anche possibile personalizzare le impostazioni dei gesti per adattarle alle tue preferenze personali, rendendo l’uso dell’accessorio stesso ancora più naturale ed efficiente. Si connette al tuo dispositivo tramite Bluetooth ed è compatibile con una vasta gamma di dispositivi Apple, inclusi Mac e iPad.

La sua reattività e la precisione dei gesti lo rendono uno strumento ideale per i creativi, i designer, gli sviluppatori e gli utenti che cercano una navigazione fluida e precisa. Sono tante le persone che lo preferiscono al classico mouse, per esempio. Dulcis in fundo, la sua batteria integrata offre una lunga durata, così lo potrai usare per giorni senza mai doverlo ricaricare. Su Amazon lo pagherai solo 135,00€, spese di spedizione incluse; non lasciartelo sfuggire.

