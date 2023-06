Apple Magic Mouse: se hai un Mac, non puoi NON averlo (costa pochissimo su Amazon)

Se stai cercando un mouse innovativo dal design elegante e lussuoso ma con funzionalità avanzate, il Magic Mouse di Apple è ciò che fa per te. Con la sua superficie multitouch e la tecnologia Bluetooth integrata, questo gadget ti offre un’esperienza di navigazione fluida e intuitiva. E la buona notizia è che puoi acquistarlo su Amazon al prezzo scontato di soli 68,99€, risparmiando sul valore originale che sappiamo essere di 85,00€. Le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo.

Apple: il Magic Mouse cambierà il tuo modo di utilizzare il Mac

Il Magic Mouse è noto per il suo design elegante e senza pulsanti visibili. La sua superficie superiore è un touchpad multitouch che ti consente di scorrere, navigare e fare gesti con facilità. Non solo è esteticamente piacevole, ma offre anche una funzionalità intuitiva che migliorerà la tua esperienza di utilizzo del computer. Non sarai più limitato dai tradizionali mouse con rotella, ma potrai sfruttare al massimo le potenzialità dei gesti multitouch.

Garantisce una precisione e una reattività eccezionali. Grazie al suo sensore ottico avanzato, il cursore si muove con fluidità e precisione sullo schermo. Potrai eseguire facilmente operazioni di precisione come l’editing di foto o il disegno digitale con la massima accuratezza. Inoltre, la tecnologia Bluetooth integrata assicura una connessione stabile e senza fili con il tuo dispositivo, eliminando l’ingombro dei cavi e offrendoti una maggiore libertà di movimento. È progettato per adattarsi comodamente alla mano, riducendo l’affaticamento anche dopo lunghe sessioni di utilizzo. La sua forma sottile e arrotondata si adatta perfettamente alla tua mano, fornendo un supporto ergonomico. Inoltre, con la sua superficie liscia e resistente, potrai scorrere agevolmente su diverse superfici, garantendoti così un controllo confortevole in ogni momento.

Oltre alla navigazione standard, il Magic Mouse offre molte funzionalità avanzate. Puoi eseguire gesti multitouch personalizzati per eseguire azioni rapide come il cambio di applicazioni, la visualizzazione del desktop o lo zoom in e fuori. Inoltre, grazie alla tecnologia Force Touch, puoi accedere a ulteriori funzioni controllando la pressione esercitata sulla superficie del mouse. Acquistarlo su Amazon al prezzo scontato di soli 68,99€ è un’opportunità da non perdere.

