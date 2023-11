Apple Magic Mouse: non potrai più farne a meno, oggi lo paghi solo 71€

Oggi ti vogliamo parlare di un prodotto di casa Apple semplicemente sensazionale; si chiama Magic Mouse ed è un gadget che amplia le potenzialità del tuo computer. Su Amazon lo pagherai solo 71,99€, spese di spedizione incluse: non lasciartelo sfuggire perché è un best buy assoluto.

Apple Magic Mouse: questo è il mouse che devi avere

Partiamo subito con la disamina del prodotto ma prima ti ricordiamo che con Amazon non pagherai le spese di spedizione per il suddetto articolo. Non dovrai sborsare un singolo centesimo per riceverlo a casa pertanto fallo tuo adesso prima che terminino le scorte disponibili. Questo gadget è disponibile nella sua colorazione bianca ma volendo c’è anche in nero, solo che costa molto di più.

Il Magic Mouse è un device noto per il suo design unico e distintivo. La sua forma sottile e elegante lo rende un complemento perfetto per il tuo ambiente di lavoro o il tuo setup desktop. La superficie superiore in vetro multitouch ti permetterà di effettuare gesti intuitivi e di navigare con precisione. Potrai scorrere, pizzicare e zoomare con facilità, ottenendo così un nuovo modo di usare il tuo computer. Pensa che potrai anche adoperarlo con un iPad visto che da qualche anno c’è il supporto alle periferiche esterne con il suddetto tablet della mela. La parte inferiore del Magic Mouse è realizzata in alluminio di alta qualità, così non dovrai avere un tappetino sotto la sua superficie per utilizzarlo.

Come detto, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi Apple, tra cui MacBook, iMac, Mac mini/studio o Pro e perfino iPad. Inoltre, può essere utilizzato con altri dispositivi che supportano la connessione Bluetooth. Costa pochissimo su Amazon: solo 71,99€ e vale ogni singolo centesimo richiesto da Apple: non lasciartelo sfuggire perché a questa cifra è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.