Apple Magic Mouse: l'accessorio TOP per il tuo Mac, in super sconto per il Prime Day

Se state cercando una nuova periferica per il vostro Mac, vogliamo consigliarvi l’ottimo Magic Mouse di seconda generazione di Apple. Questo non è un semplice mouse, di fatto, anche se il nome lo fa pensare. È un terminale eccezionale, unico nel suo genere per via delle funzionalità di cui dispone. È uno dei pochi prodotti al mondo ad avere un’area touch che si può utilizzare come un normale trackpad o come un telefono di nuova generazione. Pinch in, out, zoom, scrolling sulla superficie e molto altro ancora.

È un articolo che non può mancare nella vostra scrivania e, perché no, anche nel vostro zaino. È leggerissimo ma versatile, ha una batteria che dura tantissimo (diverse settimane) e si ricarica rapidamente con la porta Lightning al seguito (il cavo è incluso in confezione). Grazie agli sconti del Prime Day si porta a casa ad un prezzo fantastico: solo 60,79€, spese di spedizione comprese. È una promozione che vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire. Costa poco ma offre tanto; tuttavia, i vantaggi di Amazon sono veramente strepitosi.

Apple Magic Mouse: i vantaggi di Amazon

Acquistandolo da Amazon avrete diritto alla consegna celere e immediata; in pochissimi giorni infatti, il gadget arriverà a casa vostra. In certi casi, anche in meno di 24 ore. Non di meno, potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, come se non bastasse, avrete accesso ad un anno di garanzia con Apple e a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Infine, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Con un prezzo scontatissimo di soli 60,79€ questo Magic Mouse vi cambierà il modo di lavorare al computer; noi vi invitiamo a prenderlo presto se siete interessati perché le scorte potrebbero terminare a breve, o peggio, l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro. A questa cifra è semplicemente un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.