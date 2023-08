Apple Magic Mouse: l'accessorio che non deve mancare nel tuo desktop setup

Se hai un desk setup Apple con un computer della mela e magari stai cercando di cambiare le periferiche attuali e desideri sostituirle con quelle originali di Cupertino, abbiamo una bella notizia da darti; il Magic Mouse di seconda generazione (quello che si ricarica via Lightning, per intenderci) costa solo 65,00€ grazie agli sconti folli di Amazon; non lasciartelo sfuggire. A questo prezzo è un best buy assoluto.

Apple Magic Mouse: indispensabile se hai un Mac

Il Magic Mouse si distingue immediatamente dalla concorrenza per la sua linea elegante e minimalista. Con una superficie liscia e senza pulsanti visibili, sembra quasi un oggetto proveniente dal futuro. Questo design è stato ottenuto grazie a un’unica superficie multi-touch che funziona come touchpad e tasto al contempo. I gesti multi-touch consentono di eseguire azioni come lo scorrimento, la zoomata e la navigazione tra le pagine in modo intuitivo e naturale.

Uno dei tratti distintivi di questo mouse è la sua tecnologia di rilevamento laser ad alta precisione. Questa tecnologia permette di avere un movimento fluido e preciso su varie superfici, eliminando la necessità di un tappetino per il mouse. Inoltre, è dotato di funzionalità di connettività wireless Bluetooth, eliminando il fastidio dei cavi e offrendo una maggiore libertà di movimento.

Non di meno, è un gadget che si integra perfettamente nell’ecosistema Apple. Grazie al chip Bluetooth integrato, si connette automaticamente a dispositivi come MacBook, iMac e iPad, semplificando il processo di utilizzo senza la necessità di accoppiamenti complicati. Con un prezzo di soli 65,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, non puoi lasciartelo sfuggire. Se hai un Mac è un gadget indispensabile perché amplia le potenzialità stesse del device e sarà un prezioso alleato della tua produttività grazie alle funzionalità smart di cui è dotato; lo potrai anche collegare ad un iPad, volendo.

