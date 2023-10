Apple Magic Mouse: il MUST HAVE per la tua produttività, oggi costa meno di 70€

Se avete un Mac e volete espandere la vostra produttività vogliamo consigliarvi un accessorio praticamente indispensabile; il Magic Mouse (di seconda generazione) non è un semplice mouse. Visto che ha il supporto alle gestures, diventa un gadget che vi farà “pattinare” all’interno del sistema operativo del computer: lavorerete con una velocità inaudita. Oggi lo abbiamo trovato in sconto su Amazon al prezzo di 68,99€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire.

Apple Magic Mouse: con questo lavorerete al top

Il Magic Mouse di Apple è un capolavoro di design. La sua forma slanciata e minimalista è un’eccellenza nell’arte della semplicità. Di fatto, è incredibilmente sottile e leggero, con una superficie multitocco sulla parte superiore che sostituisce la tradizionale rotella per lo scorrimento. Potremo utilizzarlo per scorrere orizzontalmente e verticalmente, rendendo la navigazione un’esperienza fluida ed intuitiva. Si può dire che con un gadget del genere si lavora alla grande.

Oltre al suo design accattivante, il Magic Mouse offre un’ampia gamma di funzionalità innovative. L’area multitocco rileva gesti come il tocco a due dita, il pizzicotto e lo scorrimento, consentendo di navigare tra le pagine web o le immagini con una facilità sorprendente. Si connette poi al computer mediante Bluetooth e ha un’autonomia esagerata. Per ricaricarlo poi, vi basterà collegare un cavo Lightning e il gioco sarà fatto.

Il Magic Mouse è compatibile con una vasta gamma di dispositivi Apple, tra cui MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac e Mac Mini. È plug-and-play, quindi non richiede installazioni complicate o configurazioni. Basta accenderlo, connetterlo al dispositivo e iniziare a usarlo immediatamente. Su Amazon costa solo 68,99€, spese di spedizione incluse: a questa cifra è semplicemente un best buy che vi consigliamo di comprare senza pensarci troppo, ma siate veloci. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.