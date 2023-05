Apple Magic Mouse: il metà prezzo su eBay fa SBARAGLIO, tuo ora

Il tuo setup firmato casa Cupertino non può essere definito completo se sulla scrivania o nella tua borsa del computer non porti sempre con te un perfetto Magic Mouse. Se fino a ora non lo hai mai acquistato perché il prezzo ti ha fatto sempre un po’ storcere il naso, ho trovato la soluzione perfetta per te.

Proprio in questo momento su eBay hai la possibilità di acquistare il mouse dei tuoi sogni a prezzo imbattibile. Collegati immediatamente per poterlo pagare soltanto €49. Ti faccio sapere che per l’acquisto multiplo è previsto fino al 20% di sconto.

Ovviamente non ti preoccupare delle spedizioni visto che sono completamente gratuite e rapide grazie ai corrieri espresso.

Magic mouse di Apple: sulla tua scrivania mancava proprio questo prodotto

se sei amante dei prodotti firmati Apple, il Magic mouse Non può essere che il prodotto perfetto da mettere sulla tua scrivania ed abbinare non solo ai MacBook ma anche ai tuoi dispositivi iMac.

Disponibile in colorazione Bianca, questo mouse è completamente wireless e ricaricabile. Dotato di una base di appoggio stabile, ti è permesso utilizzarlo su qualunque genere di superficie senza mai incontrare problemi.

Ciò che lo rende estremamente popolare e ovviamente la sua superficie multitouch che ti consente di compiere gesti intuitivi con un solo movimento delle tue dita. Ad esempio puoi sfogliare pagina web o navigare nei tuoi documenti in modo ancora più semplice.

Tutti i suoi pregi li conosci senza ombra di dubbio quindi non perdere ulteriore tempo ma collegati immediatamente su eBay dove puoi acquistare il tuo Magic Mouse firmato da Apple a soli 49€. Non hai un momento da perdere.

Le spedizioni, come ti dicevo, sono sia gratuite che rapide su tutto il territorio italiano grazie ai servizi offerti dai corrieri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.