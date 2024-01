Apple Magic Mouse: con uno sconto del 22% è un BEST BUY

Se hai un computer di casa Apple, fisso o portatile, e stai cercando un nuovo mouse che sia in grado di aumentare le potenzialità del tuo device, abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze. Si chiama Magic Mouse ed è un prodotto originale del colosso di Cupertino.

Non si tratta di un semplice mouse, ma di una periferica incredibile che supporta le gestures e che cambierà per sempre il modo in cui utilizzi il tuo daily driver. Fallo tuo adesso, ma non pensarci troppo: a questa cifra diventa un best buy senza paragoni e senza rivali. Lo trovi in super sconto su Amazon al prezzo spettacolare di 65,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Prendilo adesso prima che sia troppo tardi.

Apple Magic Mouse: ecco perché devi comprarlo adesso

Partiamo dall’estetica: il Magic Mouse di Apple è un’opera d’arte in sé, grazie al suo design minimalista e all’utilizzo di materiali di alta qualità. La sua superficie multi-touch ti permette di navigare sfruttando semplici e comodi gesti intuitivi, così l’uso del suddetto prodotto risulterà essere un’esperienza fluida e piacevole. La scocca in alluminio è elegantissima e il profilo si adatterà perfettamente alla tua mano. Oltre al suo aspetto straordinario, è in grado anche di offrire prestazioni all’avanguardia. C’è un sensore ottico ad alta precisione per una navigazione precisa su qualsiasi superficie, e tramite la connettività Bluetooth potrai avere una connessione stabile e senza fili.

Inoltre, grazie al multi-touch potrai scorrere, sfogliare e ingrandire con facilità, senza dover utilizzare alcun pulsante. La navigazione sarà quindi più veloce ed efficiente, così potrai concentrarti maggiormente sul tuo lavoro. Questo gioiello di Apple oggi lo pagherai soltanto 65,99€, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 85,00€; non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.