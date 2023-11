Apple Magic Mouse a soli 69€ su Amazon: corri a prenderlo

Incredibile sconto quello che vi segnaliamo oggi su Amazon; il meraviglioso Magic Mouse di Apple, il gadget più incredibile che si possa acquistare per un Mac, è disponibile al prezzo sensazionale di soli 69,00€, spese di spedizione incluse.

Magic Mouse di Apple: ecco perché devi averne uno

Il Magic Mouse è divenuto famoso per il suo design elegante e minimalista, tipico dello stile di Apple. La superficie superiore è completamente liscia, senza pulsanti fisici visibili. Invece, utilizza un sistema di touch-sensitive che permette agli utenti di eseguire varie azioni con gestures intuitive.

La principale innovazione del Magic Mouse risiede nella sua tecnologia touch avanzata; mediante l’area superiore, sensibile al tocco, potrete scorrere tranquillamente tra le pagine web, ingrandire o ridurre le immagini con gesti pinch-to-zoom e navigare tra le applicazioni con facilità.

Il Magic Mouse si connette al vostro Mac in modalità wireless tramite la tecnologia Bluetooth, eliminando il fastidio dei cavi e offrendo maggiore libertà di movimento. Inoltre, la sua batteria ricaricabile integrata offre un’autonomia degna di nota. Vi basterà ricaricalo una volta al mese per un’oretta circa (mediante il cavo Lightning contenuto nella confezione) e avrete il mouse sempre pronto all’uso.

Non di meno, è compatibilmente universalmente con i dispositivi della mela.

