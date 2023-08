Apple Magic Mouse a soli 65€ su Amazon: IMPERDIBILE

Se avete un Mac e volete la periferica perfetta che sarà in grado di aumentare la vostra produttività, abbiamo la miglior soluzione per le vostre esigenze e per le vostre tasche. Si chiama Magic Mouse di Apple, costa solo 65,00€ su Amazon (è in sconto, approfittatene), ha una serie di features pazzesche e tanti vantaggi incredibili al seguito. Le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo.

Apple Magic Mouse: tutto quello che può fare

Al primo sguardo, il Magic Mouse cattura l’attenzione con il suo design raffinato e minimalista. Con una forma slanciata e superfici lisce, sembra quasi scivolare sulla scrivania. Tuttavia, la vera magia si cela nella sua superficie superiore, che funge da touchpad. Questa caratteristica innovativa elimina il bisogno di pulsanti fisici, consentendo un controllo fluido e intuitivo. Gli utenti possono eseguire gesti multi-touch, come scorrere, pizzicare e toccare, per navigare e interagire con il computer in modi sorprendentemente naturali.

Oltre al suo aspetto elegante, consente di avere sempre prestazioni di altissimo livello. I sensori ottici di alta precisione consentono di muoversi agevolmente su diverse superfici, eliminando così la necessità di avere un tappetino per mouse. La tecnologia di tracciamento laser garantisce un controllo preciso e fluido del cursore, riducendo al minimo la necessità di regolazioni continue.

Uno dei vantaggi principali poi, è la sua perfetta integrazione con gli altri dispositivi Apple. Grazie alla connessione Bluetooth, il Magic Mouse si collega istantaneamente a MacBook, iMac e altri dispositivi Apple compatibili.

Questo dispositivo, che di solito venduto a un prezzo di listino di 89,00€ è attualmente disponibile a soli 65,00€. Le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto, la consegna è celere e immediata e c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Non lasciatevelo sfuggire: è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.