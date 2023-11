Apple Magic Mouse: a soli 65€ è il BEST BUY del giorno su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon: il meraviglioso Magic Mouse di Apple è in super sconto al prezzo speciale di 65,00€, spese di spedizione incluse. Questa è una promo da non lasciarsi sfuggire, anche perché molto spesso il Black Friday porta con sé l’opportunità di accedere a prodotti di alta qualità a costi irrisori. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto e non lasciatevi sfuggire quest’occasione. C’è la consegna celere con Amazon Prime in meno di 24 o 48 ore e si può anche usufruire del reso gratuito entro il 31 gennaio 2024. In ultima istanza vi ricordiamo la garanzia di un anno con Apple e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Apple Magic Mouse: ecco perché dovete averlo

Il Magic Mouse di Apple è apprezzato non solo per le sue prestazioni avanzate ma anche per il suo design elegante. Con linee pulite, superficie liscia e il logo iconico sulla parte superiore, è una gioia per gli occhi e durante l’utilizzo. Si ha chiaramente la percezione di un prodotto di punta, esclusivo e lussuoso. Amatissima poi è la superficie touch integrata; grazie a questa feature, si possono eseguire gesti multi-touch direttamente sul mouse. Un esempio? Scorrimento, pinch-to-zoom e navigazione tra le pagine web diventano operazioni intuitive, quasi “magiche”.

Si connette al vostro dispositivo Apple in modo wireless, eliminando l’ingombro dei cavi e offrendo una maggiore libertà di movimento. Con la connessione Bluetooth integrata avrete sempre una configurazione rapida e senza problemi e la batteria integrata assicura ore ed ore di autonomia. Si ricarica però, con il cavo Lightning, una volta ogni tanto. In ultima istanza, sappiate che il Magic Mouse è dotato di un sensore ottico di precisione che offre una sensibilità accurata e reattiva. A soli 65,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.