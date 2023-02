Apple Magic Keyboard sulla tua scrivania ed è tutto TOP (-19%)

Se sei alla ricerca di una tastiera Bluetooth che abbia lo stile inconfondibile di casa Cupertino non devi andare lontano perché hai a portata di mano proprio la famosa Magic Keyboard. Bella, compatta e di design, questo prodotto ti fa avere sotto le dita quello di cui sei in cerca.

Ora che è andata online con un ribasso del 19% non te la puoi perdere. Collegati proprio su Amazon dove ti bastano appena 88€ per farla diventare tua. Aggiungila subito al carrello.

Ricorda che con un abbonamento Amazon Prime le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

Apple Magic Keyboard, la tastiera Bluetooth che non te ne fa mancare una

Lati distintivi di questa tastiera sono proprio il design e la compattezza. Piccola e portatile, la metti sulla scrivania e digiti in modo fluido anche se i tuoi spazi sono ristretti. Perfetta da abbinare a qualunque dispositivo tu voglia, non hai limiti con i prodotti Apple. E ti dirò, neanche con prodotti diversi da quelli della Mela morsicata.

Layout QWERTY italiano per digitare in modo naturale e tasti funzione che ti consentono di avere ogni comando a portata di mano. Ad esempio quelli inerenti alla riproduzione musicale o dei multimedia in generale.

Altra caratteristica da apprezzare è la batteria integrata. Infatti in confezione trovi un comodissimo cavo che ti consente di ripristinarla così non ti fai problemi e la hai sempre pronta. Non avere dubbi: l’autonomia è sostanziale.

Che altro dirti se non che la Apple Magic Keyboard è praticamente una certezza? Completa il tuo ecosistema Al volo approfittando del ribasso in corso su Amazon. Ti bastano appena 88€ per completare l’acquisto con un solo click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.