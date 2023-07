Apple Magic Keyboard per iPad Pro da 11": OGGI super offerta per il PRIME DAY

iPad Pro è da sempre uno strumento potente per la produttività e la creatività. Per coloro che cercano un’esperienza di digitazione paragonabile a quella di un laptop tradizionale, Apple ha introdotto la cover tastiera Magic Keyboard sia per i tablet di punta da 11 che da 12.9″. Nell specifico, girovagando su Amazon, abbiamo trovato in super sconto la versione da 11″ a soli 296,00€ grazie agli sconti del Prime Day.

Apple Magic Keyboard per iPad Pro: indispensabile è dire poco

La Magic Keyboard per iPad Pro da 11 pollici è realizzata con una grande attenzione ai dettagli e presenta una qualità costruttiva al top, proprio come ci si aspetta da Apple. Il guscio posteriore in alluminio offre una protezione robusta per il tablet, mantenendo allo stesso tempo un profilo sottile ed elegante. La tastiera retroilluminata è dotata di pulsanti ben distanziati e reattivi, che consentono una digitazione precisa e confortevole anche durante le sessioni prolungate.

La caratteristica più significativa è il trackpad integrato. Questo aggiunge una nuova dimensione all’esperienza di utilizzo dell’iPad Pro, consentendo di navigare e interagire con l’interfaccia utente in modo intuitivo. Il trackpad supporta tutti i gesti Multi-Touch di iPadOS, come lo swipe, il pinch-to-zoom e il multi-touch. La cover offre poi un angolo di visione regolabile che vi permetterà di inclinare lo schermo dell’iPad Pro per trovare la posizione più confortevole per la digitazione e la visualizzazione dei contenuti. La retroilluminazione della tastiera, regolabile in base alle condizioni di illuminazione dell’ambiente circostante, consente di utilizzare la tastiera anche in ambienti poco illuminati senza problemi di visibilità.

Si collega magneticamente all’iPad Pro da 11 pollici, offrendo una connessione stabile e sicura. Inoltre, la tastiera presenta una porta USB-C integrata che consente di caricare il tablet durante l’uso e di collegare accessori esterni, come unità flash USB o dischi rigidi esterni. con un prezzo di soli 296,00€ è da comprare al volo, non aspettate troppo.

